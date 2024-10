Reggina: il mercato in entrata bloccato dalle uscite. La situazione

Sono ufficialmente tre i calciatori nuovi per la Reggina della prossima stagione. Menez, Lafferty e Plizzari si sono uniti al gruppo, aumentando di fatto il numero in organico. Sappiamo bene quanto sia complicato per un allenatore la gestione di una rosa abbondante, figuriamoci con almeno dieci di questi che obbligatoriamente la società dovrà cercare di piazzare altrove.

E le difficoltà non mancano, le abbiamo raccontate in questi giorni. Pesano le posizioni contrattuali e le ambizioni dei calciatori, perchè difficilmente in serie C si riesce a trovare qualche società che possa garantire lo stesso trattamento economico. C’è poi chi ha preso posizione e chi non trova accordi completi con le squadre che hanno mostrato interesse.

Così rimangono in stand by le posizioni di Zibert per il passaggio alla Turris, De Francesco e Corazza al Modena, Blondett tra Turris e Catanzaro e poi Sarao per il quale il suo agente ha fatto sapere senza alternative che il suo trasferimento potrà avvenire solo ad un’altra squadra di serie B, quasi a voler dire dalla Reggina non si muove.

Situazioni che in questo momento frenano ovviamente i movimenti in entrata ed è probabile che per parecchi giorni tutto rimanga in fase di stallo. Taibi ha già individuato una serie di tasselli per il potenziamento ulteriore dell’organico, ma, giustamente, rimane in attesa che si sblocchino tutte le posizioni sopra elencate.