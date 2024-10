Reggina: nome nuovo per le corsie esterne

La Reggina parte da alcune certezze. Tra queste sicuramente le conferme sulle corsie esterne di Rolando e Liotti, con Garufo che rimarrà in amaranto tranne proposte di una certa rilevanza e Rubin, invece, alla ricerca di una nuova sistemazione. Il ds Taibi ha da tempo abbandonato la pista Donnarumma e rimane alla ricerca di un profilo di categoria e che conosca la cadetteria.

Secondo quanto riportato da Gazzetta del Sud, ci sarebbe stato un interessamento per l’argentino Tiago Casasola, 25 anni, di proprietà della Lazio, da gennaio in prestito al Cosenza con il quale ha effettuato 17 presenze. Giocatore duttile che dalla corsia mancina gioca in maniera disinvolta anche su quella di destra ed utilizzato in qualche circostanza anche come difensore centrale.