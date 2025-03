Il volto umano tra arte e identità: Falcinelli incanta l’AbaRC con ‘Visus’

“Ragionando negli anni, mi sono reso conto che una delle cose che l’umanità progetta di più, con più vincoli, è la faccia perché il primo vincolo che questa ci pone è che non ce la siamo scelta ”.

Con queste parole, il grafico e designer Riccardo Falcinelli ha aperto ieri pomeriggio il suo intervento in una gremita Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, presentando il suo ultimo libro “Visus. Storie del volto dall’antichità al selfie”.

Un’opera che analizza come il volto umano sia stato, fin dall’antichità, un elemento chiave di idee, riflessioni ed elaborazioni visive.

L’evento, curato dalla Professoressa Giulia Romiti, ha visto la partecipazione dei docenti Michele Citro, Rosita Commisso, Monica Ferrara e Fabrizio Sebastiani.

L’incontro si è trasformato in una vera e propria “maratona caleidoscopica” dentro l’universo del designer romano, che ha esplorato il volto umano come elemento percettore esposto ogni giorno al mondo esterno.

Il direttore dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, Piero Sacchetti, ha espresso grande entusiasmo per il coinvolgimento degli studenti, i quali hanno avuto l’opportunità di approfondire temi di studio con un autore di fama internazionale.

“Nessuno di noi ha scelto la propria faccia, quindi tutte le attività che facciamo per progettare il nostro volto – pettinarci in un certo modo, scegliere una montatura di occhiali, truccarci, decidere di avere la barba – si scontrano con il fatto che abbiamo un semi-lavorato dovuto al caso ” – ha spiegato Falcinelli.

“L’intento è comunicativo: decidiamo di pettinarci o di non avere capelli e questa è una scelta precisa, un modo per trasmettere chi siamo e come vogliamo apparire agli altri.”