Ricerca sulle migliori scuole d’Italia, a Reggio Calabria il primato è del ‘Vinci’

Il rendimento universitario come parametro per giudicare la qualita’ delle scuole superiori della Calabria, grazie alla ricerca promossa dalla Fondazione Agnelli con il portale internet Eduscopio. A sorpresa, il migliore indice Fga, che unisce la media voti universitaria e i crediti ottenuti, con un peso del 50 per cento per i due indicatori, risulta quello del liceo scientifico di Chiaravalle Centrale, dal momento che la scuola ha ottenuto il punteggio di 72,2.

Secondo i dati della Fondazione, dunque, a prevalere in Calabria sono i licei scientifici e le sedi dislocate in provincia. In provincia di Catanzaro, oltre allo scientifico, il migliore liceo classico risulta la scuola privata Sant’Antonio da Padova di Soverato con Fga a 65,61. Per quanto riguarda le altre province, a Reggio Calabria svetta il liceo scientifico Leonardo da Vinci con Fga di 66,51, quindi il liceo classico Campanella con 59,42.

Buoni anche i dati di Cosenza, dal momento che il liceo scientifico di Amantea conquista un lusinghiero 66,76, mentre per i licei classici svetta il Gioacchino da Fiore di Rende con Fga 61,24. Leggermente piu’ bassi i dati di Crotone, considerato che lo scientifico Filolao ottiene Fga 53,92, mentre il classico Pitagora si ferma al 55,33. Per quanto riguarda il vibonese, infine, lo scientifico Einaudi di Serra San Bruno ottiene Fga a 62,94 e il liceo classico Morelli di Vibo Valentia il 59,56.

fonte: AGI