Giovani ricercatori reggini scelti dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile

Un Comitato Scientifico formato da rappresentanti di Milano2046, Portavoce ASviS, Rappresentante della Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) e da rappresentanti delle Università, ha selezionato a livello nazionale tra le 50 persone partecipanti alla Milano “Summer School sul benessere e la sostenibilità delle città”, gli architetti Giuseppe Mangano e Alessia Leuzzo formati alla Mediterranea di Reggio Calabria e ancora attivi nella ricerca e didattica presso il dArTe, come cultori della materia Sustainable Innovation Design e nel laboratorio la cui resp.scientifica è la Prof.ssa C.Nava.

La Scuola che si terrà nella sua prima edizione a Milano dal 31 agosto al 7 settembre 2019, è organizzata dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), in collaborazione con Milano2046 – Laboratorio promosso dal Comune di Milano e con la partecipazione delle 8 Università del territorio milanese (Università degli Studi Milano Bicocca, Università Bocconi, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università Humanitas, Università IULM, Università degli Studi di Milano, Politecnico di Milano, Università Vita e Salute San Raffaele) e Fondazione Eni Enrico Mattei.

Si tratta di una proposta educativa nata dalla volontà di promuovere i contenuti dell’Agenda 2030 e diffondere la conoscenza degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile al fine di sensibilizzare comunità, imprese e singoli individui sui temi della sostenibilità e sugli indicatori di benessere BES.

La selezione avvenuta attraverso candidatura con CV in linea con i temi della summer school e attraverso lettera motivazionale di tipo scientifico, ha premiato i risultati di ricerca ottenuti da Giuseppe Mangano, già phd Unical sui temi “delle Tecnologie Abilitanti e la sostenibilità dei processi per le aree interne della Calabria, applicate alla Strategia Nazionale e Regionale”.

Ha quindi valorizzato il percorso in corso per Alessia Leuzzo, per l’esperienza di dottorato dArTe con il XXIV ciclo, sui temi del “design avanzato e sostenibile applicato in ambito di città resilienti e edifici agili”, per cui i candidati hanno esposto lavoro in corso e interesse.

Si tratta di un’occasione importante e una presenza dei due giovani ricercatori reggini della Mediterranea a Milano, che avranno la possibilità di confrontarsi anche con una metodologia di trasferimento delle conoscenze innovativa, in cui rifacendosi al ciclo di Kolb sull’apprendimento in cui si alternano le fasi di riflessione e concettualizzazione con la fase sperimentale, che è strutturata con un metodo di apprendimento ibrido (blended learning) in cui sono combinate attività di aula con attività mediata da sistemi (e-learning) e attività progettuali.