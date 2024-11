Ricomincia il campionato di calcio a 5 UISP – PASSAPORTO PER L’EUROPA.

Di Nicolino D’Ascoli. Finalmente si ricomincia. Si apre la VI stagione della rassegna di Calcio a 5 targata UISP-Passaporto Per L’Europa.Per la stagione 2014/2015, ai nastri di partenza si presentano 6 squadre di prima divisione della scorsa stagione: i pluricampioni FC Protagonisti 2007, come sempre squadra da battere, MR. Doner (ex Metropolitan), FC New Taxi, Geometri, Pasta Macheda e Passaporto Per L’Europa. Poi troviamo 4 team della seconda divisione 2013/2014 e cioè New Gunners, AS Sporting Reggio, Atletico Pescatori (EX Multiservice) e Hobby Centro Del Faidate (ex Il Rusticone). Ed infine tre novità, San Gaetano Catanoso, Bombers Team e RCN Hammers.Apre la stagione San Gaetano Catanoso – A.S. Sporting Reggio, partita tirata e decisa nei minuti finali da Moscato. Gli esordienti in total black reggono alle sfuriate degli Sporting che più volte si scontrano contro il muro innalzato dall’ordinata difesa avversaria. Partita comunque equilibrata e ricca di emozioni a dispetto del risultato. La prima giornata prosegue con un’altra esordiente RCN Hammers capitanata da Fulco già noto alle difese avversarie in quanto bomber di Passaporto prima e di Pizza Roma poi. Gli Hammers affrontano proprio Passaporto Per L’Europa. La partita sembra a senso unico, gli orange affondano i colpi chiudendo il primo tempo con un vantaggio sostanzioso. Ma Fulco non si vuole arrendere e trascina i suoi verso la rimonta. Rimonta fermata da Mathiot che chiude i conti riportando la propria squadra a distanza di sicurezza. Esito finale 7 a 5 per PXE, in una partita tutt’altro che scontata.La settimana prosegue con una spettacolare MR Doner – Atletico Pescatori, partita molto equilibrata e ricca di gol. Le due squadre se la giocano a viso aperto e danno vita probabilmente alla più bella partita della settimana. I bomber MInniti e Arcudi risultano decisivi a favore di Mr Doner che registra così il primo successo stagionale. Atletico Pescatori esce dal campo a testa alta ma purtroppo a mani vuote e con due espulsioni. FC Protagonisti affronta all’esordio Pasta Macheda, scontro fra veterani. Cassalia e compagni giocano come sempre a memoria, e dopo un primo tempo equilibrato, affondano gli avversari grazie al ritrovato Sgroi che cala il poker e fissa il risultato su un netto 5 a 1. Pasta Macheda dopo un primo tempo di buon livello allarga troppo le maglie nella ripresa, prestando il fianco alle ripartenze dei Protagonisti. Giustra suona la carica e prepara i suoi per la riscossa già a partire dalla prossima giornata.New Gunners e Geometri vede di fronte un rinnovato quintetto “reds” contro la solida e rodata compagine di Pastetti. La partita lascia poco spazio ai commenti. Gli uomini di Catalano cercano di rientrare più volte in partita ma ai Geometri riesce tutto bene, trasformando in oro qualsiasi occasione e sgretolando ogni piccola speranza di rimonta. Chiude la settimana New Taxi – Hobby Centro Del Faidate. Si apre con 1 a 0 tirato e si chiude con altro 1 a 0 altrettanto tirato. New taxi soffre contro gli ex Rusticone ben organizzati, chiusi e pronti a ripartire per far male. New Taxi difende altrettanto bene e gli estremi difensori chiudono più volte lo specchio della porta agli attacchi avversari. Il redivivo Crucitti, decide il match con una zampata delle sue. Il ritorno al gol è una gioia per lui e per i compagni che incassano i tre punti e festeggiano il primo successo. Esame rimandato per il quintetto di Melchionna che comunque si candida tra i protagonisti della stagione appena iniziata.Bombers Team – New Gunners e Pasta Macheda – RCN Hammers, rispettivamente alle 21:00 e alle 22:00 di lunedì 20 ottobre 2014, costituiscono il primo step di partite della seconda giornata di campionato. A seguire martedì 21 Passaporto Per L’Europa – San Gaetano Catanoso alle 21:00 e Atletico Pescatori – Fc Protagonisti 2007 alle 22:00 e infine mercoledì 22 AS Sporting Reggio – FC New Taxi alle 21:00 e Geometri – Mr Doner alle 22:00. Una buona settimana a tutti ricca di calcio e divertimento.