Ricominciano gli appuntamenti della nuova stagione del Teatro Primo

Ricominciano gli appuntamenti dell’Associazione Teatro Primo che ripropone due sue produzioni come antipasto alla Stagione Teatrale 2015/16 che prenderà ufficialmente il via il 21 e 22 Novembre.

Queste le date dei prossimi appuntamenti:

ANNA CAPPELLI Sabato 17 Ottobre ore 21:00 – Domenica 18 Ottobre ore 19:00

INGANNI Sabato 24 Ottobre ore 21:00 – Domenica 25 Ottobre ore 19:00

ANNA CAPPELLI Guarda il TRAILER

Monologo di Annibale Ruccello

Con Silvana Luppino

Regia Christian Maria Parisi

Scene Aldo Zucco e Osvaldo La Motta

Disegno Luci Guillermo Laurìn

Suono Antonino Neri

Produzione Ass. Cult. Teatro Primo Natale Parisi

Anna Cappelli è un’impiegata che, nell’Italia degli anni ’60, vive ai margini della società, tra camere con uso di cucine in comune, uffici grigi e polverosi ed il sogno di una casa tutta sua e di un uomo che la prenda in sposa. La sua risposta alla solitudine, dopo l’ennesimo abbandono, sarà violentissima ed insieme teneramente straziante. Un monologo ironico e tagliente sviluppato attraverso una messinscena teatrale strutturata in sette quadri che coinvolgono e divertono lo spettatore guidandolo sin dentro la psiche del personaggio.

INGANNI Guarda il TRAILER

​Adattato e liberamente ispirato da “Deceptions” di Paul Wheeler

Regia Christian Maria Parisi

Con Silvana Luppino e Stefano Cutrupi

Disegno Luci Guillermo Laurin Salazar

Scene Osvaldo La Motta

Suono Antonino Neri

Produzione Associazione Culturale Teatro Primo

Quello che sembra essere una semplice seduta di terapia tra un ragazzo, dalla spiccata tendenza verso la menzogna, e la sua psichiatra, si trasforma in un gioco mentale dai risvolti psicologici.

Col passare del tempo si scoprirà che il giovane viene mosso da motivazioni che vanno ben oltre l’apparente richiesta di aiuto…

L’insolito Dramma si sviluppa attraverso un gioco fresco e contemporaneo ed un trama complessa ed al contempo perversa che ricalca la struttura tipica del dramma giacobino.

Dettagli:

ANNA CAPPELLI Sabato 17 Ottobre ore 21:00 – Apertura Sala ore 20:30 – Domenica 18 Ottobre ore 19:00 – Apertura Sala ore 18:30. Durata: 50min.

INGANNI Sabato 24 Ottobre ore 21:00 – Apertura Sala ore 20:30 – Domenica 25 Ottobre ore 19:00 – Apertura Sala ore 18:30

Ingresso: singolo spettacolo € 10,00; 2 spettacoli € 15,00

Consigliata la prenotazione: 347.6973297 – 327.6169903

Info: www.teatroprimo.it

