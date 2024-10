Ricordi e nostalgia, il tempo non passa. C’è ancora una Reggina in serie A

Ufficiale la firma di Walter Mazzarri con il Torino, il tecnico toscano dopo le esperienze con Inter e Watford, riparte con fame di rivincita prendendo il posto di Mihajlovic. Il ritorno in serie A di Mazzarri non può che riportare la memoria alla Reggina dei miracoli, allenata proprio dal tecnico toscano.

Quando oramai ci si avvicina rapidamente ai dieci anni dall’ultima apparizione in serie A, si nota come il tempo per certi versi non sia passato. Ancora oggi infatti, c’è un’intera squadra (l’elenco in realtà è un pò più lungo) di ex amaranto che milita nel massimo campionato italiano.

Tra i pali Puggioni della Sampdoria, classe ’81, per diverse stagioni in maglia amaranto tra il 2007 e il 2011.

Difesa composta da Lucioni e Costa, entrambi in forza al Benevento, e Acerbi, da cinque stagioni punto fermo del Sassuolo dopo la non felice parentesi al Milan e il momento personale difficile con le due operazioni per un tumore, e brillantemente superato.

A centrocampo forze straniere con Barreto della Sampdoria e Hallfredsson dell’Udinese, il primo ricordato per il fondamentale gol salvezza realizzato contro l’Empoli, il secondo per aver freddato al Granillo una leggenda vivente come Buffon.

Una stagione a testa con la maglia addosso, per entrambi in serie A, per Di Gennaro e Biondini. Il primo oggi è in forza alla Lazio di Simone Inzaghi, il secondo da diversi anni è una colonna del Sassuolo.

Piccola colonia di ex amaranto in neroverde. Oltre ad Acerbi e Biondini, anche Missiroli e Ragusa. Il ‘Missile’, reggino purosangue, è tornato al top della condizione dopo diversi problemi fisici e proprio la scorsa settimana ha gelato la Roma all’Olimpico firmando un pari prezioso per la formazione di Iachini.

In attacco è Marco Borriello il punto di riferimento. Alle ultime curve di una lunga carriera, oggi con la maglia della Spal, Borriello ha girato in lungo e in largo tutta l’Italia, cambiando casacca con la stessa frequenza… delle compagne di vita. Non indimenticabile l’avventura di Borriello in amaranto, due reti in trenta presenze, stagione 2004-2005.

Allora la Reggina faceva presenza fissa in serie A, orgoglio dell’intera Calabria. Adesso tocca al Crotone fare da portabandiera della regione, per i tifosi amaranto solo nostalgia e malinconia. Con la speranza un giorno di poter tornare nel calcio che conta, ed ospitare (come accadeva a quei tempi) Juventus, Milan, Inter e le altre big in un Granillo infuocato…

Reggina 2018 in serie A – Puggioni; Lucioni, Acerbi, Costa; Barreto, Biondini, Di Gennaro, N.Viola, Hallfredsson; Missiroli; Borriello. All. Mazzarri