Ricorso al Tar: ha concluso il Lecco, fissata la data della pubblicazione del dispositivo

Pomeriggio caldissimo al Tar del Lazio con le società interessate ai ricorsi che hanno iniziato alle 15 la discussione e qualcuno concluso il dibattimento. Per esempio è terminato pochi minuti fa quello del Lecco sostenuto dalla Figc contro Collegio di Garanzia del Coni e Perugia. Già annunciato dal presidente Arzillo che la pubblicazione del dispositivo avverrà nella giornata di domani giovedi 3 agosto. A breve partirà la discussione sul caso Reggina e a questo punto appare inevitabile che anche per quello che riguarda la società amaranto, per avere il dispositivo bisognerà aspettare domani.

