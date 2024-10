Ricostruzione Istituto ‘Nostro-Repaci’ di Villa: la precisazione della Città Metropolitana

In relazione ad alcune notizie di stampa, è opportuno precisare che l’intervento relativo alla demolizione e ricostruzione dell’Istituto “Nostro-Repaci” di Villa San Giovanni ha visto la fase istruttoria e di progettazione interamente a cura degli uffici della Città Metropolitana di Reggio Calabria (Settore Edilizia).

Si ricorda che la Città Metropolitana ha infatti partecipato all’avviso pubblico “Piano regionale triennale 2018/2020 di interventi in materia di edilizia scolastica”, ove è stata inserita nell’elenco degli interventi da realizzare per la somma di 4 milioni 699mila euro per la demolizione e ricostruzione dell’Istituto scolastico in questione (decreto n. 13164 del 14.11.2019).

La Città Metropolitana è peraltro l’Ente competente per tutti gli Istituti d’istruzione superiore.

Ed è sempre quest’Ente ad aver ottenuto il finanziamento per l’intervento sul “Nostro-Repaci” da parte della Regione, i cui uffici già in queste ore provvederanno a inviare alla Città Metropolitana la relativa Convenzione che, per mero errore materiale, ammesso dalla stessa Regione Calabria, è stata recapitata al Comune di Villa San Giovanni.