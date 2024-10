Rifiuti a Reggio, Comune verso il ricorso al Consiglio di Stato. Brunetti: ‘Servizio assicurato’

"Da parte dell'amministrazione comunale non c'è l'intenzione di tutelare nessuna delle due società. Nostro operato corretto", afferma il sindaco f.f.

Salvo sorprese o novità, è stata presa la decisione da parte del Comune di Reggio Calabria relativamente al servizio di gestione di raccolta dei rifiuti. In seguito all’ultima sentenza del Tar che “ha dato ragione” ad Ecologia Oggi, a discapito di Teknoservice, attuale affidataria del servizio sul territorio, l’amministrazione comunale è chiamata decidere se procedere o meno con il ricorso al Consiglio di Stato e si va verso l’ulteriore step giudiziario.

A qualche giorno di distanza dal consiglio comunale, quando il sindaco Brunetti aveva annunciato la possibilità di ricorrere al Consiglio di Stato, è arrivata la conferma ufficiale: il ricorso si farà.

“Ci troviamo – ha spiegato il primo cittadino ai microfoni di CityNow – nella medesima situazione della prima sentenza. Noi siamo convinti della correttezza dell’operato del Comune e, ci tengo a precisare che non c’è, da parte dell’amministrazione comunale, l’intenzione di tutelare nessuna delle due società”.

Una cosa, però, appare certa secondo l’inquilino di palazzo San Giorgio:

“Il servizio non sarà interrotto neanche per un giorno. Se Ecologia Oggi non sarà pronta ad intervenire, allora intanto si proseguirà la raccolta con l’attuale ditta, ovvero Teknoservice. La speranza è che la situazione si possa normalizzare il prima possibile, così da poter migliorare il servizio e realizzare tutte le novità che sono rimaste ancora bloccate a causa di questo contenzioso”, le parole di Brunetti.