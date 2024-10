Rifiuti a Reggio, Brunetti: ‘Teknoservice continuerà ad occuparsi della città’

Buona notizia per il Comune che commenta positivamente la decisione del TAR in merito alla raccolta dei rifiuti

Il Consiglio di Stato si è espresso in modo positivo per Comune e Teknoservice. A Reggio Calabria si va avanti con la ditta piemontese anche se la situazione rimane ancora ‘sospesa’.

Disco verde a Teknoservice, ma non ‘per sempre’

Il sindaco f.f. Paolo Brunetti ha annunciato, ai microfoni di CityNow una “parziale buona notizia” in merito alla raccolta rifiuti nella città dello Stretto. Le tortuose avventure dell’affidamento del servizio sono ormai ben note a tutti e, per questo, i reggini non attendevano altro che il verdetto in programma per giovedì 3 marzo.

In questa data, cerchiata in rosso sul calendario, doveva, infatti, arrivare la decisione, da parte del Consiglio di Stato sul ricorso presentato dal Comune in relazione alla decisione del Tar che si era espresso a favore di Ecologia Oggi.

“La nostra istanza è stata accolta – ha spiegato il primo cittadino. Con questa sospensiva, si proseguirà con la ditta piemontese per il servizio di raccolta rifiuti in città fino a quando il Consiglio di Stato non interverrà con una sentenza definitiva”.

La situazione, dunque, è stata risolta, ma solo momentaneamente.

“Non potremo ancora contrattualizzare Teknoservice – ha aggiunto Brunetti. Nel dispositivo di sospensione è esplicitamente riportata questa clausola. È presto per “esultare”. Noi non tifiamo ne per l’una ne per l’altra ditta, a noi interessa il servizio e che venga espletato nel modo migliore”.

La fine dell’odissea rifiuti sembra lontana, ma per il momento la città può tirare un sospiro di sollievo. Per ulteriori aggiornamenti sarà necessario attendere la prossima udienza del Consiglio di Stato, che deve essere ancora fissata.