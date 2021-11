Rifiuti, Fuda illustra le novità e bacchetta i Comuni: 'Mancano 10 milioni di tributi'

Si è riunito oggi, a palazzo Alvaro, il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria. Tra i diversi punti all'ordine c'era anche la "proposta n. 86 del 11/10/2021 “Gestione Integrata Ciclo dei Rifiuti. Presa atto ed approvazione Azioni Transitorie, Variazione di bilancio ai sensi dell’art. 175, comma 2 del D.lgs. 267/2000, integrazione mediante scheda aggiuntiva del programma biennale di forniture e servizi e modifica del Programma Triennale delle OO.PP.”.

La delibera, che è stata approvata all'unanimità dall'aula, ha visto gli interventi del consigliere delegato all'ambiente, Salvatore Fuda e del sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà.

"La delibera che votiamo oggi – ha detto il consigliere delegato all’Ambiente, Salvatore Fuda - è un passo avanti per dare alla struttura l’impulso per avviare le procedure di gara per l’affidamento degli impianti di Gioia Tauro e Siderno. Queste strutture agiscono in proroga da diversi anni per una situazione ereditata dalla Regione. Questo, ovviamente, significa stabilità nella gestione dei due siti. Il bando di 3 anni più 2 permetterà l'affidamento della manutenzione ordinare ed anche di garantire un buon funzionamento".

La Città Metropolitana, inoltre, è divenuta il soggetto attuatore dell'efficientamento della linea del termovalorizzatore di Gioia Tauro. 6 milioni e mezzo di euro, derivanti da una convenzione con la Regione Calabria, sottoscritta qualche mese fa, andranno ad essere investiti per la manutenzione dell'impianto.

"Le gare saranno fatte anche per gli scarti di lavorazione , ambito in cui perdura la difficoltà. Al momento, siamo in una situazione di equilibrio, ma non lo saremo per sempre. Questo è il motivo per cui faremo una gara per individuare degli spazi e fornitori di servizi quali lo smaltimento. Ciò ci consentirà di portarli fuori dal territorio metropolitano.

Fuda è consapevole che le criticità generali persistono in gran parte del territorio metropolitano di Reggio Calabria e, a tal proposito ha spiegato:

Il consigliere metropolitano, da noi contattato, ha spiegato più nel dettaglio il sistema dei pagamenti:

"La Città Metropolitana ha un rapporto diretto con i fornitori del servizio di raccolta. Per l'anno 2021 abbiamo fatto una previsione di spesa di 29 milioni. Ogni Comune paga in base ai rifiuti prodotti e, circa ogni due mese, l'ente chiede loro di versare la quota prevista per saldare le fatture. Quando questo non avviene si iniziano ad applicare delle riduzioni ai Comuni "morosi". Per esempio se ordinariamente possono versare tot. tonnellate di rifiuti, quando il saldo non avviene, la cifra viene diminuita. Sappiamo che alcuni si trovano in difficoltà, ma per far funzionare il sistema bisogna fare dei sacrifici.

In base alla previsione fatta per quest'anno - ha concluso Fuda - su 10 mesi la Città Metropolitana ha speso 24 milioni, incassandone, però, solamente 14. Adesso i Comuni devono versare i 10 milioni mancanti perché, se anche il sistema per ora sta reggendo cercando di assicurare le uscite, non potrà sempre essere così in assenza di fondi".