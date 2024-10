Rifiuti a Reggio, Comune alla ricerca di un sostituto ‘temporaneo’ di Avr e Castore

Sul sito della città è online un avviso di gara per lo svolgimento temporaneo dei servizi di igiene urbana nel Comune di Reggio Calabria.

AVVISO DI GARA

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 63 co. 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dello svolgimento temporaneo dei servizi di igiene urbana nel comune di Reggio Calabria per la durata massima di 130 giorni, nelle more della loro definitivo reinternalizzazione (CIG 8180414330)

Importo complessivo del servizio € 8.380.877,01 IVA esclusa

Cauzione provvisoria 2% € 167.617,54

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti o per porre quesiti: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 04 febbraio 2020.

TERMINE SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE

Entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 10 febbraio 2020. Oltre il termine stabilito nel bando di gara non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

DOCUMENTI ALLEGATI

121511AVVISO_IGIENE_RC

121512Allegato_1_DISCI

121513Allegato_2_NOTA_