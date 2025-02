Rifiuti a Reggio, cassonetti in strada, punti informativi e 30 foto trappole: l’aggiornamento

“Da gennaio si volta pagina”, il vice sindaco Paolo Brunetti annunciava così il nuovo piano di raccolta dei rifiuti in città a fine dello scorso anno.

A distanza di due mesi dall’annuncio, dopo i primi trenta giorni di lavoro di Ecologia Oggi a Reggio Calabria, la situazione sembra essere migliorata in alcune zone della città. Altre aree più periferiche invece soffrono ancora e molte sono le micro discariche sparse a macchia di leopardo sul territorio reggino.

L’amministrazione comunale di concerto con Ecologia Oggi ha deciso di consegnare i mastelli carrellati nei condomini dalle 8 unità abitative.

Ricordiamo che il nuovo sistema di raccolta prevede un’organizzazione del servizio in tre fasce distinte, ciascuna con modalità operative specifiche. La fascia A (Zona litoranea) prevede una raccolta porta a porta con l’uso del mastello, la fascia B (Zone Miste) è caratterizzata da una raccolta tramite cassonetti ingegnerizzati, forniti grazie a importanti investimenti dell’amministrazione comunale e infine la fascia C, (Zone Stradali) con una raccolta su strada.

Come si sta procedendo invece nella consegna dei mastelli nella fascia A in cui persiste il porta a porta?

“Sono previsti una decina di punti informativi nei vari quartieri in cui Ecologia Oggi è presente con gazebo e operatori pronti alla consegna dei nuovi mastelli personali. Siamo partiti da Catona con una due giorni a piazza Matteotti e piano piano incontreremo tutti i cittadini con diversi punti di incontro”.

Prosegue intanto la distribuzione delle attrezzature con una calendarizzazione degli incontri e dei punti informativi. Nelle giornate di oggi e domani, presso il piazzale antistante la sede della ex circoscrizione a Catona, dalle ore 09:00 alle ore 12:00, verranno consegnati i nuovi mastelli. Poi toccherà al quartiere di Gallico. Si continuerà nei prossimi giorni e settimane, con tutti i quartieri ricadenti in Zona A.

“Rimangono i punti di consegna fissi, come quello del Cedir, in cui avviene una consegna costante dei nuovi mastelli – conclude Paolo Brunetti – Contiamo nei prossimi mesi di ridare decoro ad altre zone, così come abbiamo fatto in passato con via Ciccarello e Rione Marconi. Contiamo di entrare a pieno regime con il nuovo piano di raccolta nei prossimi mesi monitorando l’intera città attraverso la presenza costante degli operatori di vigilanza e l’installazione di 30 foto trappole. Telecamere che di volta in volta verranno ricollocate in altre aree”.