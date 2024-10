Rifiuti a Reggio, ecco TeknoService: città divisa in due zone. Come cambia il sistema di raccolta

Cambia il gestore di raccolta dei rifiuti a Reggio Calabria e tornano i cassonetti in città.

E’ questa la prima notizia che arriva dalla conferenza stampa di presentazione della nuova società (Teknoservice) che si occuperà della gestione e raccolta dei rifiuti nel territorio reggino e che subentra ad AVR.

“Torneranno i cassonetti in quelle zone critiche del territorio come il rione Marconi, Arghillà o Ciccarello, ma non si tratta di un ritorno al passato”.

Il sindaco f.f. Paolo Brunetti esordisce così all’interno di Palazzo San Giorgio, con al fianco i dirigenti della società che avrà la responsabilità di ridare decoro a Reggio Calabria attraverso un servizio di igiene urbana degno di questo nome. Il lavoro della nuova ditta partirà sabato 11 dicembre.

Leggi anche

Il direttore di Teknoservise: ‘Lavoro complesso ma ripuliremo la città’

“Comincia finalmente questa avventura. Un lavoro che ci fa rivivere film del passato perchè già in diversi comuni d’Italia abbiamo affrontato le stesse problematiche. In alcuni siamo partiti dal 10% di raccolta differenziata portandoli al 65%. Il lavoro che dobbiamo svolgere è complesso perchè partiamo da una situazione in cui i cittadini si sono già messi in gioco ma che adesso hanno perso quel senso civico iniziale”.

Queste le parole del direttore generale Alberto Garbarini.

“Partiremo da una pulizia generale della città. C’è l’impegno da parte del nuovo gestore di mettersi in gioco ripulendo il territorio e recuperando il senso civico perso dai cittadini. Si partirà sabato 11 dicembre. Accanto al nostro duro lavoro ci aspettiamo che nel momento in cui, rione per rione, verranno ripulite le strade, non si riproponga la situazione di degrado”.

Nuovo calendario di raccolta: città divisa in ‘giallo’ e ‘blu’

Arriva poi l’appello del direttore generale dott. Garbarini ai reggini.

“Ai cittadini chiedo di rispettare i calendari che vi proporremo in modo da non vanificare i nostri sforzi. Aderite al nostro progetto di pulizia. Se così sarà vi promettiamo che manterremo pulita la città. Questa è una strada comune da percorrere che ci vede tutti coinvolti. Abbiamo deciso di suddividere la città in due macro aree, la zona gialla con un suo calendario (che comprende le prime sei circoscrizioni) e la zona blu (dalla circoscrizione 7 alla 15) con un altro calendario di raccolta”.

In particolare nella zona gialla i rifiuti verranno raccolti la notte fino alle 4:00 del mattino ed in quella blu invece per lo più la mattina fino alle ore 13:00.

Tutti i giorni verrà effettuato il ritiro di un rifiuto diverso.

La città infine vedrà mezzi nuovi girare per le strade a partire da sabato 11 con 150 nuovi mezzi.