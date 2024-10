Le riflessioni della Reggina su Menez in vista del prossimo calciomercato

La Reggina interrompe l’emorragia di sconfitte. Non è ancora guarita, ma quel primo tempo fa certamente ben sperare per l’immediato futuro. Mister Toscano ha lavorato sulla testa dei calciatori ed ha ottenuto un risultato immediato sull’approccio, ma sa bene che per tornare ai livelli della prima parte, è necessario eliminare anche quelle scorie mentali che trasformano la squadra immediatamente dopo un gol subìto. Dopo il pareggio arrivato su calcio di rigore da parte del Como, la Reggina ha iniziato nuovamente a smarrire le proprie certezze, si è abbassata per paura di perdere ancora, ha perso lucidità, rischiando di soccombere.

Menez nuovamente fuori dai giochi?

Mancano due partite alla fine del 2021 e gli amaranto sperano di poter dare seguito a quei primi quarantacinque minuti, seppur contro formazioni fortissime come Brescia e Monza. Ma prima di Como-Reggina, è stata una delle dichiarazioni di mister Toscano a confermare le sensazioni facilmente intuibili che tanto per cambiare fanno riferimento a Jeremy Menez. Il suo un percorso identico a quello della passata stagione, il solito buon avvio, i due gol, poi una espulsione e le assenze per infortuni vari. Questa volta, però, il tecnico ha fornito una spiegazione sulla mancata convocazione del calciatore che non lascia spazio ad equivoci: “Non convocato per scelta tecnica“. Passata un pò in secondo piano rispetto all’importanza che la partita che si doveva, ma che in prossimità della prossima finestra di calciomercato, torna a far riflettere. Menez stava per essere ceduto la scorsa estate, poi i colloqui con Aglietti hanno consentito al calciatore di sfruttare una nuova possibilità. Oggi gli scenari sono cambiati e qualora se ne creassero le opportunità, la Reggina lo lascerebbe andare.