Riforma Valditara, Gelardi: ‘Latino e storia pilastri dell’identità scolastica’

Esprimo il mio più sentito apprezzamento per le nuove Indicazioni Nazionali per le scuole del primo ciclo, annunciate dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Si tratta di una riforma di grande valore culturale e pedagogico, che punta a rafforzare l’identità delle nostre gloriose radici, restituendo centralità alla storia, alla lingua e alle tradizioni che ci definiscono.

La scelta di reintrodurre il latino nelle scuole medie, seppur in forma facoltativa, rappresenta un segnale importante per valorizzare il legame profondo tra la nostra lingua e la nostra civiltà. Inoltre, l’introduzione della poesia , da imparare a memoria fin dai primi anni, e l’attenzione ai grandi classici della letteratura, della musica e dell’epica, sia italiana che europea, contribuirà a formare cittadini consapevoli e culturalmente ricchi.

L’approccio alla storia come “grande narrazione” è una scelta lungimirante, che supera le fredde nozioni per trasmettere ai ragazzi una visione coesa e identitaria della nostra eredità culturale e storica. Plaudo anche alla maggiore enfasi sulla musica, un elemento spesso trascurato, ma fondamentale per lo sviluppo completo della personalità. Queste misure dimostrano la volontà di investire su un’educazione che rispetti le nostre tradizioni e prepari i giovani ad affrontare le sfide del futuro con orgoglio e consapevolezza delle proprie origini.