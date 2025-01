Al cineteatro metropolitano la presentazione del libro ‘Riggiu comu m’incrisciu’

La presentazione di “Riggiu comu m’incrisciu”, nuovo libro dell’autore reggino Giovanni Filocamo, si terrà sabato 25 gennaio 2025 alle ore 18.00 presso il Cineteatro Metropolitano (Via Nino Bixio, 44), a Reggio Calabria.

Un libro per raccontare le sfide di Reggio Calabria

Nell’opera, l’autore affronta con coraggio e lucidità le sfide quotidiane della città, evidenziando problematiche urgenti e proponendo soluzioni concrete per rilanciare la comunità dello Stretto.

«Reggio Calabria è una città ricca di storia e cultura, ma la sua crescita è frenata da molteplici difficoltà che non possiamo più ignorare. Questo libro è un invito a guardare in faccia la realtà e a non arrendersi, ma al contrario a lottare per un cambiamento positivo», afferma Filocamo.

Cultura, solidarietà e attivismo civico

La presentazione offrirà un momento di confronto con i cittadini, le istituzioni e le forze sociali, per capire come ciascuno possa contribuire a un futuro di cambiamento positivo. Oltre all’aspetto culturale, l’incontro ha una valenza solidale:

Parte del ricavato (offerta libera) sarà devoluto in favore dell’Hospice Fondazione Via Delle Stelle – U.O. Cure Palliative.

Un gesto concreto di sostegno a chi opera ogni giorno nell’assistenza ai pazienti più fragili, che conferma la volontà di unire cultura e impegno sociale.

Un invito aperto alla comunità

La cittadinanza è invitata a partecipare per: