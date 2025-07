Rimborsopoli e assoluzione De Gaetano, il gruppo DP: ‘Ora può riprendere il suo impegno politico’

"Non abbiamo mai avuto dubbi sulla sua estraneità ai fatti contestatigli, oggi confermata dalla sentenza di assoluzione con formula piena perché il fatto non sussiste"

Il percorso politico e istituzionale di De Gaetano, nel solco dei valori della sinistra, declinati nell’impegno incessante a difesa dei diritti sociali e civili dei più deboli ed in generale a favore di politiche di sviluppo e crescita del territorio reggino e calabrese, è sempre stato contraddistinto da un profondo senso di umanità e legame con la propria comunità; nella convinzione che la politica non possa trascendere dal legame simbiotico con i territori che si prefigge di rappresentare, dalla costruzione partecipata e condivisa dal territorio, dalla costante e determinata ricerca e costruzione di spazi e strumenti democratici attraverso cui poter esprimere il proprio pensiero e proporre soluzioni e prospettive di crescita.

L’impegno nel gruppo e la fiducia personale

Su questo terreno ci siamo ritrovati, convinti di poter dare un contributo, apprezzando le qualità politiche ed umane di De Gaetano che, con discrezione, in attesa di giudizio, si è messo a servizio del gruppo con senso di responsabilità, animato da una grande passione e amore per la politica.

La sentenza e la conferma dell’onorabilità

Conoscendolo non abbiamo mai avuto dubbi sulla sua estraneità ai fatti contestatigli, oggi confermata dalla sentenza di assoluzione con formula piena perché il fatto non sussiste per la quale esprimiamo soddisfazione.

La sentenza non ripaga i 10 anni di attesa ma certamente ristabilisce verità e giustizia dalle quali ripartire con rinnovato entusiasmo per proseguire un percorso politico tra la gente e per la gente.

Una nuova ripartenza

Con questa vittoria, Nino De Gaetano può riprendere pienamente la sua vita e il suo impegno, con la serenità che merita e il riconoscimento della sua onorabilità.