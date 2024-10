Rinnovato il comitato provinciale FITA Reggio Calabria

L’Assemblea Provinciale delle Associazioni artistiche affiliate alla F.I.T.A. (Federazione Italiana Teatro Amatori) della Provincia di Reggio Calabria, hanno proceduto all’elezione degli organi statutari del Comitato Provinciale.

I rappresentanti delle compagnie teatrali nella giornata di martedì 20 Giugno 2017, riunitesi presso l’Auditorium del Liceo Scientifico R. Pira di Rosarno, hanno rinnovato le cariche per il quadriennio 2016-2020 eleggendo lo scillese Filippo Teramo, dell’Associazione Zefiro di Reggio Calabria, alla carica di Presidente; Francesco Rizzo della compagnia “La Bottega del sorriso” di Cittanova, alla carica di vicepresidente e Giuseppe Cannatà della compagnia “Laboratorio Teatrale Rosarno 1976” di Rosarno, alla carica di Segretario. Il nuovo Comitato Provinciale si pone come obiettivo quello di creare un’ampia sinergia tra le associazioni affiliate, le compagnie teatrali presenti nella provincia di Reggio Calabria e le istituzioni locali, al fine di promuovere le attività artistiche e culturali delle quali questo territorio ha fortemente bisogno.

L’esperienza del presidente Teramo, rieletto per il terzo mandato consecutivo, unita alla grande passione per il teatro del vicepresidente Rizzo e del Segretario Cannatà, lasciano ben sperare per il raggiungimento degli obbiettivi preposti per un settore degli amatori del teatro sempre più vivo, attivo e numeroso che mai. La FITA nazionale con oltre 1300 compagnie e con 23.000 tesserati continua ad avere le potenzialità di organizzare un numero infinito di spettacoli, manifestazioni di ogni genere, stages formativi per giovani e meno giovani e, non ultimo, di creare occasioni per promuovere il teatro in ogni luogo.