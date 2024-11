Riprende a Tropea “Armonie della Magna Graecia”

Giovedi primo settembre a Tropea Armonie della Magna Graecia riprende il suo percorso d’arte e di cultura, temporaneamente sospeso il 3 Agosto col concerto di chiusura della VIII Settimana internazionale di musica da camera. Nel Giardino del Museo diocesano alle ore 22.00 ospiti d’eccezione saranno i protagonisti del concerto di apertura della stagione settembrina dell’Associazione Amici del Conservatorio.

Si tratta de “I Solisti del Teatro alla Scala ” di Milano, che suoneranno in duo e in trio col pianista Emilio Aversano. Fabrizio Meloni, primo clarinetto dell ‘ Orchestra del Teatro e della Filarmonica della Scala, suonerà in duo i Phantasiestucke op. 73 di Schumann, poi Elena Faccani ( prima viola dell Orchestra della Scala) e Massimo Polidori ( primo violoncello ) si esibiranno nel Trio dei birilli K 498 di Mozart e nel Trio op.11 di Beethoven. Musica “di una volta” ma incredibilmente attuale, che Armonie della Magna Graecia propone in un luogo incantato come il Giardino del Museo, in alternativa al frastuono estivo e nell’occasione del disastro del centro Italia come un momento di intima comunione e condivisione del dolore con le popolazioni colpite dal sisma.

Venerdì 2 Settembre alle 22.00 sempre nel Giardino del Museo diocesano a Tropea sarà la volta del Duo Elena Faccani ( viola ) – Massimo Polidori ( violoncello ), che stavolta si esibiranno da soli, con musiche di Reger e Beethoven. Il 3 Settembre, ancora nel Giardino del Museo a Tropea sarà infine la volta del chitarrista Giulio Tampalini, artista tra i più rappresentativi del concertismo italiano e internazionale. Splendido il programma del concerto, titolato ” La Musica celeste”, che spazierà da Bach a Tarrega e Granados, dunque un omaggio alla musica spagnola e neolatina.