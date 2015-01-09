Riprende dopo un’altra lunga sosta la serie A1 di pallanuoto femminile. Sabato 10 Gennaio la seconda giornata di ritorno

Riprende dopo un’altra lunga sosta la serie A1 di pallanuoto femminile, per disputare Sabato 10 Gennaio la seconda giornata di ritorno. La Città di Cosenza Tubisider viaggerà alla volta di Firenze per affrontare (ore 15,00) il Prato Waterpolo. Un’altra brutta gatta da pelare per la formazione guidata da Andrea Posterivo che dovrà vedersela con una compagine che si è rafforzata e che fino a questo momento ha disputato un buon campionato, confermato dalla vittoria in trasferta prima della sosta, in una vasca difficile come quella di Rapallo.

Ma anche Angela Manna e compagne hanno dimostrato nel confronto casalingo con la temibile Orizzonte Catania di sapere il fatto loro, grazie al carattere, alla caparbietà e al desiderio di non mollare mai. Nonostante i sei punti in più in classifica delle toscane, la partita è aperta a qualsiasi risultato, con la Città di Cosenza Tubisider che vorrà riscattare la battuta d’arresto casalinga dell’andata, quando fu costretta a cedere di misura per una rete, pagando lo scotto dell’emozione casalinga e il noviziato di matricola. Ma c’è da giurarci che Sabato sarà tutta un’altra musica.

“Andremo sicuramente a giocarcela – sottolinea – l’allenatore cosentino Andrea Posterivo – cercando di ottenere un risultato positivo che dia continuità a quanto di buono abbiamo fatto sul piano del gioco e dei punti.

Rispetto alla partita di andata siamo due squadre diverse, loro si sono rafforzate, noi siamo cresciuti e siamo più consapevoli delle nostre qualità”. Se il Prato Waterpolo verrà affrontato con lo spirito visto in vasca contro l’Orizzonte Catania, alle ragazze cosentine nulla sarà precluso.’