Lazzaro, ripristino illuminazione in zona area archeologica

Dopo numerose segnalazioni, tra cui un articolo di Vincenzo Crea, Responsabile dell’Ancadic, nel quale si evidenziava il ruolo fondamentale nel progetto urbano rivestito dall’illuminazione pubblica che tra l’altro garantisce sicurezza e orientamento per i cittadini, sono iniziati i lavori in Via Corso Italia a Lazzaro in Motta San Giovanni per ripristinare l’illuminazione nel lato sud della via principale del centro urbano e nella Via dei Mosaici.

Per non lasciare l’intero quartiere al buio l’Assessore ai lavori pubblici e Vicesindaco Rocco Campolo si è prodigato affinché il problema venisse risolto, nonostante la situazione di dissesto finanziario in cui versa il Comune di Motta San Giovanni.

Allo stato attuale i lavori sono ancora in corso ma in fase di ultimazione e la cittadinanza auspica che altre zone ancora al buio vengano illuminate al più presto.