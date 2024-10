Rischia Tulissi, scalpita Emmausso. Salandria è out: Catania-Reggina, la probabile formazione amaranto

Non proprio la miglior gara per riprendere quel cammino interrotto 14 giorni fa dopo la vittoria con la Paganese a causa della sosta imposta dal calendario del girone C di Serie C. In ogni caso, la Reggina di Roberto Cevoli non intende recitare il ruolo di vittima sacrificale nella trasferta di Catania e, di fronte ai ben più quotati etnei, gli amaranto proveranno a raccogliere punti pesanti per dare nuova linfa alla propria classifica.

LE ULTIME – Il tecnico ex Renate non potrà fare affidamento su Salandria: il centrocampista di Trebisacce non ha smaltito i problemi alla caviglia emersi negli ultimi giorni ed è rimasto in riva allo Stretto. Con lui, ovviamente, il lungodegente Maritato, la cui stagione è già terminata.

LE SCELTE – Al netto del ko dell’ex Matera, la buona notizia è rappresentata dal pieno recupero di Alessandro Confente, che riprenderà il proprio posto fra i pali. Davanti a lui solita linea a 4, con Conson e Solini centrali e Kirwan e Mastrippolito (più di Zivkov) esterni. Dalla cintola in su, invece, è rebus: Cevoli dovrebbe scegliere di giocare con una linea a 4 e un rifinitore alle spalle dell’unica punta. Spazio, quindi, a Zibert e Marino in mediana, con Sandomenico e Tulissi larghi. Occhio, però, a Ungaro, che potrebbe scalzare l’ex Atalanta. Poi, sulla trequarti, ci sarà Franchini a supporto di Tassi, comunque insidiato da Emmausso, le cui quotazioni risultano in ascesa.

REGGINA (4-4-1-1): Confente; Kirwan, Conson, Solini, Mastrippolito; Zibert, Marino, Sandomenico, Tulissi; Franchini; Tassi. ALLENATORE: Roberto Cevoli.

BALLOTTAGGI: Mastrippolito-Zivkov 60%-40%, Tulissi-Ungaro 55%-45%, Tassi-Emmausso 60%-40%.

