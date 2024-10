Rissa post gara Avellino-Reggina. Sono quattro i Daspo

I 4 irpini scatenarono la rissa al termine del match del 27 ottobre scorso a Pianodardine con oltre 10 tifosi calabresi. I 4 si appostarono nei pressi di un’area di rifornimento, per tendere un agguato ai supporters avversari. In tanti non raccolsero le provocazioni, ma una decina si fermarono. Scesi dai veicoli, si scaraventarono contro gli irpini che ebbero la peggio: le loro auto furono gravemente danneggiate, con rottura del parabrezza anteriore, dei finestrini laterali e dello specchietto. La rissa durò pochi secondi: i tifosi reggini si allontanarono rapidamente facendo perdere le proprie tracce.

La rissa dopo Avellino-Reggina, ha portato al Daspo per 4 tifosi irpini. Il provvedimento ha colpito un 49enne (tre anni), un 36enne (3 anni), un 25enne (tre anni) ed un 24enne (3 anni e sei mesi).

fonte: www.irpinianews.it