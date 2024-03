Reggio, apre 'la Ristobottega'. Tradizione, innovazione e una novità: il pesce frollato - FOTO

Nasce un nuovo locale in centro città.

Elegante ed esclusivo con un forte richiamo alle tradizioni e ai sapori autentici del nostro territorio.

In via Vittorio Veneto a Reggio Calabria, a due passi dal Museo Archeologico, apre ‘Ristobottega‘, il nuovo locale nato dalla passione per il cibo di due giovani reggini.

“Ristobottega è un percorso nato esclusivamente dalla passione per il cibo – spiega il titolare Maurizio Gangemi– Insieme a mio fratello Lorenzo, di professione chef, abbiamo deciso di aprire un’attività di ristorazione. Il nostro piatto di punta? Sicuramente il pesce frollato“.

Si tratta di un metodo di conservazione del pesce che coinvolge il raffreddamento del pescato ancora fresco. Il tutto avviene a temperature controllate per un periodo di tempo variabile, che può andare da poche ore o giorni a diverse settimane. In Italia, gli chef che si dedicano alla frollatura del pesce sono ancora pochi perché si tratta di una lavorazione complessa che deve seguire rigidi protocolli che richiedono anche costi elevati.

“Il pesce subisce la stessa frollatura della carne. E’ un prodotto ecosostenibile perchè del pesce non si perde nulla e gli sprechi sono pari a zero – spiega Maurizio Gangemi – Il pesce subisce un processo di maturazione in cui si esaltano sapori e aromi“.

Leggi anche: opening Ristobottega

Il percorso degustativo di Ristobottega non si ferma al pesce. Lo chef Domenico Gangemi offre anche la carne frollata e sono in fase di sperimentazione anche nuovi piatti come le salutari verdure fermentate.

“Il locale si divide in due, l’area della bottega con prodotti e specialità tipiche calabresi di altissima qualità e non solo in cui si può sostare per pranzi veloci di lavoro – conclude Maurizio Gangemi – C’è poi un’altra area, più esclusiva e ricercata. Quella del ristorante con un menù originale e di alta qualità“.

Capicolli, salami, formaggi da un lato, pesci e carni frollate dall’altro con un’infinità di ottimi vini. Un mix unico, esclusivo e fuori dal comune che a poche ore dall’inaugurazione ha già conquistato i reggini.

Ristobottega lo trovi in via Vittoria Veneto 46 A a Reggio Calabria.

Prenota il tuo tavolo al 366.8729643