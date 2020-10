Reggio, in centro nasce "Lab 4.9": un nuovo modo di vivere il tempo libero

Nella storica via del Torrione nasce il “LAB 4.9”. Di cosa si tratta? Il nuovo locale del centro che si impone sulla scena cittadina con una proposta culinaria, culturale e di design completamente rivoluzionaria.

Un'attività poliedrica a metà tra una galleria d’arte e un ristorante con birreria, wine, cocktail bar. Il "laboratorio", che prende il nome dal civico in cui si trova, racchiude in sé un insieme di stili che variano tra il retrò ed il moderno dando vita ad un’atmosfera unica di un tempo mai passato.

Gli ingredienti del successo

Creatività è il fattore alla base del nuovo progetto avviato nel centro storico di Reggio Calabria, che non si propone unicamente di ospitare gli avventori per squisiti aperitivi e cene. LAB 4.9 vuole essere un punto di riferimento per lo svago di cittadini e turisti in visita nella nostra città, ma anche una "casa" per artisti, scrittori e lavoratori di ogni tipo.

La proprietà, infatti, ha ideato l'intero locale pensando alle esigenze del cliente. Non sono un caso le scelte di creare un dehors con salottino in cui rilassarsi all'aria aperta ed una cucina interamente a vista.

L'obiettivo finale è quello di offrire, gratuitamente, lo spazio di LAB 4.9 per creare eventi socio-culturali, convegni, salotti giuridici, letterali, mostre d'arte, fotografiche, cinematografiche e live. Il nuovo locale reggino sarà un ambiente aperto a tutti, che intende riavvicinare la comunità.

La spinta innovativa di Lab 4.9 è ritrovabile, in particolar modo, negli arredi del locale. Impossibile non rimanere senza fiato di fronte alle installazioni scelte per decorare soffitti e pareti. Le opere presenti all'interno del laboratorio sono state, in parte, realizzate da alcuni studenti dell'Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria, segno tangibile della voglia di creare nuove e durature sinergie.

La proposta culinaria

LAB 4.9 è un ristorante con una vasta proposta culinaria che va dalla stuzzicheria, passando per antipasti, primi, secondi, panini, contorni, frutta e dolci. Ogni ingrediente è attentamente selezionato e ogni ricetta studiata per esaltare i prodotti legati al territorio.

Il menù proposto è indissolubilmente legato alla stagionalità ed alla filiera corta per garantire agli avventori prodotti sempre freschi e di alta qualità.

Il buon cibo non può che esser accompagnato da una bottiglieria molto assortita che include vini autoctoni, in particolar modo calabresi e da una birreria targata Chimay.

