Ritiro Reggina: il 1º agosto test con un club di Serie B

Una partita che, senza dubbio, farà felici i tifosi. La Reggina, infatti, ha appena reso noto uno degli avversari con cui si confronterà durante questa preparazione estiva. Mercoledì 1 agosto, alle ore 20.45, la compagine di Roberto Cevoli sfiderà la Salernitana allo stadio Arechi di Salerno.

Una bella occasione in cui lo storico gemellaggio in essere fra le due tifoserie avrà l’occasione di rinsaldarsi, oltre a rappresentare, per quanto riguarda il calcio giocato, l’opportunità di misurarsi con una compagine di categoria superiore.

Follow @teoocchiuto