Ritorno alla base, la moda uomo è facile.

di Dante Certo Ritorto – Sentitevi liberi di essere voi stessi. La moda prima di tutto è ‘’identità’’, seguite i trend senza omologarvi e interpretate a modo vostro.Ogni uomo, ha bisogno di sentirti impeccabile davanti alla propria donna, ma senza eccedere.Ma quali sono i trend e i dettagli che non bisogna farsi scappare?Non fatevi mai mancare nell’armadio una t-shirt bianca (senza stampe, girocollo e non troppo largo). E’ versatile e senza impegno, da usare con jeans e pantaloni classici. BASTA t-shirt con le stampe in cui volete farci sapere che ‘’ avete il tavolo ’’ o che ‘’ stasera farete i bravi.’’Scoprite le caviglie, ma non troppo, basta un centimetro in più per rendervi ridicoli.Osate con le scarpe, sono l’accessorio maschile per antonomasia che vi permetterà di rendere diverso un intero outfit, giocate mischiando la più sportiva Stan Smith o Superstar di ADIDAS con dei blazer e sdrammatizzate le scarpe più classiche, come delle stringate di Church, evitando giacche, pochette e colori sgargianti.La semplicità vi permetterà di vincere, basta che vi sentiate voi stessi e anche le scarpe più scomode al mondo, se vi piacciono, vi renderanno disinvolti.