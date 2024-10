Il ritorno in Calabria di Franca Melfi: una pioniera della chirurgia robotica che guarda al futuro

Franca Melfi, pioniera della chirurgia robotica e prima donna a ricoprire la carica di Presidente della Società Europea di Chirurgia Cardio-Toracica, ha recentemente annunciato il suo ritorno in Calabria.

Durante un’intervista rilasciata a Daniela Ferolla per “Unomattina“, Melfi ha condiviso i suoi progetti futuri e il desiderio di contribuire alla crescita del territorio, con un’attenzione particolare al potenziamento del settore sanitario e della formazione universitaria.

Un forte legame con la terra d’origine

Melfi, nata in Calabria, ha spiegato le ragioni che l’hanno spinta a tornare nella sua regione d’origine. Dopo aver eseguito nel 2001 la prima asportazione al mondo di un tumore al polmone con l’uso della chirurgia robotica ed aver raggiunto innumerevoli altri traguardi nel campo medico, ha scelto di mettere la sua esperienza e il suo talento al servizio della Calabria.

“Voglio restituire ciò che ho imparato alle mie radici“, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di investire nelle comunità locali per contrastare il fenomeno della fuga dei cervelli. “Dobbiamo dare ai giovani medici e agli studenti l’opportunità di crescere qui, senza sentirsi obbligati a migrare altrove per inseguire i loro sogni”.

L’Università della Calabria: un motore di cambiamento

Nel corso dell’intervista, Melfi ha espresso il suo forte interesse per l’Università della Calabria – dove prenderà servizio il 1° ottobre come prof ordinario di chirurgia toracica – vista come un partner strategico nel progetto di crescita e innovazione della regione.

“È un polo di eccellenza che può e deve svolgere un ruolo centrale nella formazione di nuovi medici e professionisti sanitari,” ha affermato.

Melfi ha parlato della necessità di promuovere una formazione che sia al passo con i tempi, incentrata sulle nuove tecnologie, come la chirurgia robotica, e che dia ai giovani la possibilità di apprendere competenze avanzate senza dover necessariamente spostarsi in altre parti d’Italia o all’estero.

“Voglio lavorare per creare un ambiente dove gli studenti possano avere accesso a strumenti innovativi e tecniche avanzate. È cruciale per il futuro della medicina in Calabria che l’università diventi un centro di riferimento non solo a livello regionale, ma anche nazionale e internazionale”.

Dai programmi di formazione specializzati, a borse di studio e partnership con istituzioni internazionali. L’obiettivo della dott.ssa Melfi è creare un ecosistema che favorisca l’innovazione e la ricerca, attraendo talenti da tutto il mondo e formando professionisti altamente qualificati che possano contribuire al sistema sanitario locale.

“Il mio sogno è vedere l’Università della Calabria diventare un centro di eccellenza nella chirurgia robotica e nelle discipline ad essa collegate,” ha detto con entusiasmo. “Abbiamo le risorse umane e intellettuali per farlo, e credo fermamente che con la giusta visione e collaborazione possiamo raggiungere risultati straordinari”.

La “sfida” del ritorno

Nonostante l’entusiasmo e la determinazione, Melfi ha riconosciuto le sfide che comporta il suo ritorno. Tuttavia, si è detta pronta ad affrontarle, forte della convinzione che il cambiamento sia possibile solo attraverso l’impegno condiviso e la passione per la propria terra.

“Non sarà facile, ma credo profondamente nel potenziale della Calabria e dei suoi giovani. Ogni cambiamento richiede coraggio, ma la passione per il mio lavoro e il desiderio di migliorare la vita delle persone sono ciò che mi guida”, ha concluso.

La decisione di Franca Melfi di tornare in Calabria rappresenta un’opportunità unica per la regione. Il suo impegno potrebbe portare a una vera e propria rivoluzione nel campo della chirurgia robotica e nella formazione medica, posizionando la Calabria come un centro di eccellenza scientifica e tecnologica. Grazie alla sua visione e alla sua determinazione, il futuro della medicina in Calabria appare più luminoso che mai.

L’intervista completa con Franca Melfi è disponibile su RaiPlay, nella puntata di “Unomattina” dell’11 settembre 2024.