Covid e scuola, Salvini: ‘In Calabria 40 mila alunni rimarranno fuori dall’aula’

«Mentre i vicini francesi chiuderanno l’anno scolastico in questi giorni, con l’obbligo di frequenza a eccezione dei licei e un protocollo sanitario alleggerito, in Italia regna il caos. Da settembre circa un milione di studenti italiani non troverà spazio nelle aule per i limiti imposti dal governo, che in Calabria, in particolare, lascerà fuori dalle classi più di 40 mila alunni».