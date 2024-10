Gambarie, storia a lieto fine: ritrovati i tre ragazzi dispersi in montagna

Intorno alle ore 18:30 di questo pomeriggio, domenica 24 gennaio, i Vigili del Fuoco sono stati chiamati per la ricerca di tre ragazzi dispersi in Aspromonte, precisamente nel Comune di Santo Stefano in Aspromonte località Gambarie.

La storia dei tre ragazzi dispersi a Gambarie

I giovani sono partiti questa mattina per una domenica in montagna a bordo di una panda 4×4 con destinazione le cascate Forgiarelle, praticamente al centro dell’Aspromonte. Sono arrivati con la macchina fino alla sbarra che delimita il tratto di strada oltre il quale non è possibile procedere e, così, hanno deciso di proseguire a piedi la loro “scampagnata”.

Al loro rientro, la pioggia caduta nelle ore precedenti si era mischiata con la neve dei giorni scorsi creando una specie di pantano dal quale la macchina non è riuscita ad uscire. I ragazzi si sono trovati quindi in una situazione di difficoltà, alla quale si è aggiunto il fatto della mancanza di linea telefonica in quella zona.

L’allarme è scattato dai genitori che non li hanno visti tornare e così sono intervenuti sul posto le unità cinofile dei Vigili del Fuoco, la Protezione Civile ed i Carabinieri.

Il ritrovamento ed il lieto fine

Le autorità non sono riuscite a rintracciare subito i giovani a causa di un’errata segnalazione da parte dei genitori, convinti che i giovani si trovassero nei pressi di Montalto e non a conoscenza del cambio di itinerario. Fortunatamente, i giovani sono riusciti a far ripartire la macchina ed intorno alle ore 20:00 hanno fatto rientro in autonomia andando praticamente incontro alle autorità che erano impegnate nelle attività di ricerca.

Le considerazioni del sindaco Malara

Si tratta fortunatamente di una storia a lieto fine. A raccontarla, ai microfoni di CityNow, è stato il sindaco Francesco Malara che, non ha mancato, però, di sottolineare, come la vicenda poteva essere evitata con delle semplici accortezze: