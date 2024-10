Torna a riunirsi la Commissione Toponomastica. Cantarella: “C’è molto da lavorare”

Oggi 21 maggio alle ore 10 presso il salone della Presidenza del Consiglio comunale di Reggio Calabria, ambiente sufficientemente ampio per consentire il distanziamento previsto dalle disposizioni in materia di emergenza e prevenzione Covid – 19, si è tenuta una riunione del tutto informale della Commissione Toponomastica, convocata dal suo Presidente il professore Giuseppe Cantarella.

Tale riunione è stata voluta innanzitutto per un beneaugurale ritrovarsi fisicamente, ma soprattutto per riprendere il cammino interrotto ai primi di Marzo, fare il punto della situazione e programmare l’attività futura. Preso atto che l’emergenza sanitaria è in fase di miglioramento, nei prossimi giorni la Commissione verrà regolarmente convocata e riprenderà a svolgere il proprio compito, che è quello di formulare delle proposte di intitolazione.

Leggi anche

Il Presidente Cantarella ci ha dichiarato:

“Ancora c’è molto da lavorare, in determinate zone della città in cui bisogna mettere in ordine la toponomastica e riportare le intitolazioni in linea con le disposizioni di legge nazionali, soprattutto in quelle zone della città dove vi siano ripetizioni di toponimi che inducono alla confusione”.

La ripresa dei lavori della Commissione vuole essere anche un messaggio beneaugurale a favore della città di Reggio Calabria, verso cui è diretto l’impegno del gruppo di lavoro.

*Foto di repertorio