La rivolta di Reggio: convegno di FdI Reghion 2019

Sabato 1° luglio alle ore 17,00 presso la segreteria politica dell’eurodeputato On. Denis Nesci, sita in Reggio Calabria alla via Vittorio Veneto n° 60, il Coordinamento cittadino di FdI ha organizzato, un convegno dal titolo “La Rivolta di Reggio: riflessioni di un testimone di quello strano evento storico dell’Italia contemporanea” alla ricerca di una memoria storica condivisa, per i ragazzi di allora e per quelli di oggi.

Indro Montanelli diceva: “Un popolo che non conosce la propria Storia, passata e recente, non saprà mai nulla del proprio presente”.

E infatti l’incontro di sabato prossimo sulla Rivolta di Reggio non avrà nulla di celebrativo o di nostalgico ma si svilupperà sulla necessità di costruire una memoria storica di quei moti finalmente condivisa da tutti noi reggini, da conservare con orgoglio per il significato profondamente identitario per tutti noi che essa ha avuto.

E per farlo, bisogna innanzitutto stabilire la verità storica di quell’evento, unico e profondamente atipico della storia dell’Italia contemporanea.

Si discuterà, attraverso le relazioni del Dott. Vincenzo de Salvo e dell’Arch. Filippo de Blasio di Palizzi, perché la Rivolta sia da considerare un “evento storico nazionale” anticipatore di processi politico-sociali che si sarebbero affermati in seguito su scala nazionale e non solo.

E quindi respingere quel conformismo politico-mediatico di allora e, purtroppo, ancora oggi esistente, responsabile della grande mistificazione delle ragioni vere di quella protesta, volutamente creata per impedire una corretta valutazione storica di quei Moti.

Arch. Marcello Altomonte

Presidente Circolo territoriale di FdI “Reghion 2019”