A Rizziconi la quinta edizione della “Festa al Vecchio Borgo”

Valorizzazione, conoscenza e riscoperta del territorio e delle sue risorse al centro della quinta edizione della “Festa al Vecchio Borgo”, la manifestazione ideata e organizzata dall’Associazione Solidal’è onlus a Rizziconi, in provincia di Reggio Calabria.

L’evento, che si terrà domenica 16 luglio dalle ore 20.00 nelle vie del paese vecchio della cittadina pianigiana, si conferma un appuntamento atteso, un momento di festa e di aggregazione per la comunità nel segno della cultura, dell’arte, delle tradizioni, finalizzato anche alla raccolta fondi in favore delle famiglie in difficoltà del comprensorio.

Il gruppo di soci, coordinato dalla Presidente Giusy Pappatico, ha messo a punto un programma ricco che prevede mostre, spettacoli musicali, performance artistiche e degustazioni enogastronomiche.

La manifestazione si avvale del patrocinio del Comune di Rizziconi e della collaborazione della locale sezione Prociv e dell’Associazione Imagorà di Palmi.

Le vie del borgo cittadino saranno animate da due momenti musicali. In programma, i Colturasonyca, due giovani e virtuosi musicisti Enzo Argirò (chitarra) e Tato Barresi (handpan) che si esibiranno in una performance fatta di atmosfere cupe a volte o saltuariamente ambientali fino a groove più spinti.

Ilenia Surace & Formazione Stabile, band composta da quattro talentuosi artisti che si esibirà invece in brani che vanno dalla Bossa Nova del mitico Jobim alle Ballad di Gershwin, passando dal Jazz e sfiorando lo Swing, non trascurando i grandi successi della musica Pop, nazionale e internazionale. La splendida voce della cantante Ilenia Surace sarà egregiamente accompagnata dalle chitarre di Francesco Rao, dalla batteria di Gigi Giordano e dal basso di Davide Sergi.

Interessanti e prestigiose le esposizioni artistiche previste per l’evento estivo targato Solidal’è. Protagonisti della serata gli artisti Giancarlo Colloca, Maurizio de Marco e l’Associazione di Cultura Fotografica Imagorà. In un suggestivo percorso, potranno essere ammirati i meravigliosi scatti del progetto inedito “L’ombra di Wetiko” di Giancarlo Colloca, artista calabrese poliedrico che attraverso la fotografia esamina il senso profondo delle cose e cerca di individuare l’anima del mondo, le sue bellezze e le sue contraddizioni, i cui lavori sono stati esposti in varie città d’Italia, in Svizzera, Russia, Finlandia, USA, Francia.

Una tecnica pittorica che si nutre unicamente del bianco e del nero, assenza di colore e scala di contrasti, bagliori improvvisi e ricami color inchiostro, quella dell’artista reggino Maurizio de Marco, grafico editoriale di professione che nella pittura esprime altre due passioni: il cinema e la musica. In “Black & White”, in mostra a Rizziconi, prendono vita soggetti di personaggi e attori famosi, vere icone del novecento, dal cinema muto americano, il grande Charlie Chaplin, al sogno sexy degli anni Cinquanta, la dolce e sensuale Marilyn, fino ad arrivare ai classici italiani e poi ancora sogni di jazz e blues.

“Paesaggi, Borghi e Volti di Calabria” il titolo della mostra a cura dell’Associazione Imagorà. Si tratta di scatti realizzati dal gruppo di soci, guidato dal presidente Giancarlo Parisi, durante le “uscite fotografiche”, vere e proprie esplorazioni a contatto con il contesto naturale, paesaggistico e antropico calabrese.

A cornice della serata, inoltre, gli artisti di strada de “Il Cerchio Magico” che percorreranno le vie del borgo esibendosi in performance artistiche per piccoli e grandi spettatori.

Altrettanto interessanti gli appuntamenti dedicati all’enogastronomia: degustazioni guidate con specialità della tradizione culinaria calabrese abbinate a vini e birre artigianali con la collaborazione di giovani realtà imprenditoriali del territorio.

Cultura, valorizzazione del territorio, solidarietà, pertanto, i punti di forza di un evento imperdibile che si inserisce in un’ampia azione che l’Associazione Solidal’è porta avanti tutto l’anno attraverso programmi di beneficenza, campagne di sensibilizzazione, iniziative e progetti culturali.