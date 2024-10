Roberto Baronio: ‘Vi dico come Pirlo è arrivato alla Reggina’

"Quanta qualità in quella squadra guidata da Franco Colomba"

Il racconto di Roberto Baronio a Citynow sulla sua esperienza alla Reggina. Il ricordo di una stagione indimenticabile, la prima per gli amaranto nella massima serie, una serie di aneddoti, tra cui l’arrivo di Pirlo a Reggio Calabria: “Con Andrea c’è un rapporto che va oltre la semplice amicizia. Abbiamo iniziato a giocare insieme sin da ragazzini ed anche ora ci sentiamo almeno due o tre volte a settimana per confrontarci.

Lo convinsi io ad accettare il trasferimento alla Reggina. Eravamo insieme con la Nazionale Under 21. Gli parlai della città, del calore della gente e di quello stadio sempre gremito che si sarebbe esaltato alle sue giocate. L’Inter, che era la proprietaria del cartellino, avrebbe voluto darlo in prestito ad altri, diciamo che il mio intervento è stato decisivo affinchè Andrea venisse a Reggio.

In quella Reggina c’era tanta qualità e ricordo che mister Colomba mandava il sottoscritto, Pirlo e Cozza ad allenarci sulle punizioni ogni fine allenamento. In partita si creava molto sui calci piazzati, se tutti quei pali che ho preso fossero stati gol, avrei realizzato almeno otto reti e non tre con la maglia amaranto. Il mister nel corso di quella stagione ha fatto dei veri e propri capolavori tecnici e tattici, un grande allenatore”.