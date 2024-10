Il ministro della Salute Speranza a Reggio Calabria

Nel tour in Calabria, Reggio sarà la prima città che Speranza visiterà

Il Ministro della Salute e Segretario Nazionale di Articolo Uno Roberto Speranza sarà in Calabria sabato 18 Gennaio per una serie di iniziative in vista delle prossime elezioni regionali.

Durante la mattinata sarà prima a Reggio Calabria (ore 11:30 all’Hotel Excelsiore in via Vittorio Veneto) e poi a Vibo Valentia.

Nel pomeriggio, infine, la visita in Calabria di Speranza si concluderà a Spezzano Sila, in Provincia di Cosenza.

Presenti all’incontro pubblico anche il segretario provinciale Articolo Uno Alex Tripodi, il deputato di Liberi e Uguali Nico Stumpo e il candidato in consiglio regionale Antonio Billari.