Roccella Ionica, ultimo appuntamento del Festival della Locride col Gran Galà di Danza

Un’emozionante serata dedicata alla danza per l’ultimo appuntamento del Festival Danza e Musica della Locride, organizzato dal Centro Teatrale Meridionale per la Direzione artistica di Domenico Pantano.

Sabato 25 novembre, alle ore 21.00, l’Auditorium comunale di Roccella Ionica ospiterà il “Gran Galà di Danza” con le coreografie di Luigi Martelletta.

Un grande appuntamento di danza in un programma tratto dal repertorio classico, ricco di virtuosismi sulle punte e in volo.

Il programma della serata

Il programma proporrà una carrellata dei brani più famosi del repertorio classico, quali “Lago dei Cigni”, “Schiaccianoci”, “Il Corsaro”; non mancheranno, inoltre, altri brani di neoclassicismo e contemporaneo, per poter permettere al pubblico di conoscere tutte le sfaccettature di quest’arte in genere.

Il gran galà propone danzatori che si esibiranno rappresentando il momento più importante del balletto, “il grande passo a due”. Si tratta della scena finale che rappresenta per ogni danzatrice e danzatore un banco di prova difficilissimo. L’esecuzione deve essere impeccabile, deve contenere virtuosismi e difficoltà tecniche e sarà come sempre il pubblico a decretare l’artista più bravo, più espressivo o semplicemente più carismatico.

Una prima edizione del Festival che si conclude con una grande firma della danza Luigi Martelletta, già primo ballerino dell’Opera di Roma. Ha danzato tutti i ruoli del repertorio classico alternando le sue recite con artisti quali: Rudolf Nureyev, Mikail Baryshnikov, Roberto Bolle.

Ha lavorato nella sua carriera con Roland Petit (Ballet National de Marseille), Maurice Bejart (Ballet du XXe Siècle), Oscar Araiz (Grand Theatre de Genève), Alberto Alonso (Ballet Nacional de Cuba), Ben Stevenson (Houston Ballet). Attualmente ha fondato una sua compagnia, “Almatanz”, con la quale viene invitato a esibirsi nei più prestigiosi teatri italiani ed europei.

Una chiusura in grande stile per il cartellone messo a punto dal Centro Teatrale Meridionale che ha riscosso successo e ampio consenso da parte del pubblico, per le scelte di qualità che hanno spaziato tra i vari generi di spettacolo, con performance di altissimo livello.

Il Centro Teatrale Meridionale sarà impegnato nei prossimi mesi nella XXX Stagione Teatrale della Locride 2023-2024 che si terrà a Roccella e a Locri con un intenso programma ricco di sorprese e grandi nomi del teatro nazionale.

