Confindustria Reggio Calabria a Roccella Jonica per il convegno “fare turismo in Calabria”

Venerdì 12 gennaio al Castello Carafa di Roccella Jonica (ore 10,30), è in programma il convegno dal titolo “Fare Turismo in Calabria, tracce per un modello”, organizzato da Confindustria Reggio Calabria in collaborazione con Federturismo Confindustria, Unindustria Calabria, Comune di Roccella, dipartimento DIIES Università “Mediterranea” e Jonica Holidays.

Interverranno: Giuseppe Certomà, sindaco di Roccella Jonica, Francesco Oliva, vescovo di Locri-Gerace, Natale Mazzuca, presidente di Unindustria Calabria, Giuseppe Nucera, presidente di Confindustria Reggio Calabria, Italo Candoni, delegato Federturismo per le policy regionali, Domenico Gattuso, professore ordinario di Ingegneria dei Trasporti dell’università “Mediterranea” di Reggio Calabria.

Prenderanno parte al dibattito, inoltre, Giuseppe Marino, delegato Confindustria Reggio Calabria per i rapporti con l’università “Mediterranea”, Matteo Olivieri, economista, Maurizio Baggetta, presidente Consorzio Jonica Holidays, Walter Scerbo, sindaco di Palizzi e capofila del progetto HubCultura e Mario Oliverio, presidente della Regione Calabria. Concluderanno i lavori, Antonello De Medici, vicepresidente Federturismo Confindustria e Dorina Bianchi, sottosegretario MiBACT.

Fonte: Ufficio Stampa Confindustria Reggio Calabria