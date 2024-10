Roccella – “L’inizio di una nuova era”: dopo la festa i giovani puliscono la spiaggia – FOTO

Al giorno d’oggi facebook rappresenta una fonte inesauribile di notizie, attenzione però a diffidare da quelle false.

É proprio attraverso uno dei social network più utilizzati al mondo che, a volte, si viene a conoscenze di storie a lieto fino: come ad esempio quella dei giovani di Roccella.

Leggi anche

Il comune protagonista della tappa reggina del Jova Beach Party, sembra essere il luogo in cui tutto diventa possibile. Dopo il ‘Back to flora’, annuale appuntamento del divertimento nella Locride, i ragazzi hanno completamente ripulito la spiaggia dai rifiuti.

Sembrano dunque finiti i tempi in cui dopo aver ballato tutta la notte si andava tranquilli a riposare. L’inquinamento ha finalmente toccato le coscienze delle nuove generazioni che all’alba di ferragosto si sono messe all’opera per rimuovere bottiglie e bicchieri di plastica per lasciare pulita e intatta la loro amata spiaggia.

Fonte: Antonio Sainato