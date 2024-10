Roccella, dopo il Jova Beach Party arriva la ‘Notte bianca’

Tutto pronto a Roccella per la “Notte Bianca”, evento di punta del variegato calendario delle manifestazioni che animano l’estate della cittadina jonica, in programma, come di consueto ormai da diversi anni, il 14 agosto.

L’evento è promosso dall’Amministrazione Comunale su impulso del Presidente del Consiglio Francesco Ursino, in stretta sinergia con il portale turistico istituzionale del Comune Visit Roccella, la Jonica Multiservizi, Telemia, Radio Roccella, Back to Flora e la locale Associazione Commercianti.

La manifestazione si articolerà in una serie di proposte di intrattenimento, svago, approfondimento culturale e riflessione, pensate per andare incontro ai gusti di un pubblico ampio e di tutte le fasce d’età, che vivacizzeranno la sera della vigilia di Ferragosto e tutta la notte fino alle prime luci dell’alba di giovedì 15.

LE LOCATION

Diverse le location interessate dall’evento: piazza San Vittorio, piazzetta Primavera, via Orlando, largo Rita Levi Montalcini, sagrato della chiesa del Borgo, via Tenente Carella, Santuario di Maria SS. delle Grazie, largo Simone Molinero ed il lungomare Sisinio Zito (area centro e nord).

QUANDO

A partire dalle 20.30 di mercoledì 14 agosto sarà possibile assistere a concerti, spettacoli itineranti, esibizioni di street art, giocoleria, scacchiera vivente. Ed ancora, vivere momenti di suggestioni letterarie, visitare mostre, effettuare visite al Palazzo Carafa sulla rocca del Castello (aperto fino a mezzanotte), gustare prodotti tipici nei vari stand gastronomici che saranno allestiti nei diversi quartieri ed anche partecipare ad una veglia di preghiera, con successiva celebrazione eucaristica a mezzanotte, in vista della Solennità dell’Assunta.

Non mancheranno anche quest’anno, inoltre, le offerte promozionali per lo shopping ed i momenti pensati appositamente per gli amanti del ballo e della musica da discoteca, con una festa finale sulla spiaggia.

Il programma dettagliato della manifestazione è disponibile sul portale turistico del Comune di Roccella www.visitroccella.it