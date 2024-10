Nuovo sbarco di migranti a Roccella: salvataggio in mare della Guardia di Finanza

Nuovo sbarco a Roccella Jonica. Questa mattina alle 7.30 un gruppo di migranti di diverse nazionalità, composto da circa 120 persone, è arrivato nel porto dopo un salvataggio in mare da parte di una motovedetta della Guardia di Finanza.

Gli stranieri, che erano a bordo di un’imbarcazione al largo delle coste reggine, sono stati intercettati dalle Fiamme gialle che hanno avviato le operazioni di soccorso. Una volta trasbordati sono stati poi portati a terra, mentre la nave è stata scortata fino in porto.

Leggi anche

Ad attendere i migranti c’era la task force coordinata dalla prefettura che ha identificato e sottoposto a test molecolare tutte e 120 le persone. Tra i profughi, in prevalenza di nazionalità afgana e siriana, anche diverse donne e una dozzina di bambini. Tanti anche i minori molti dei quali non accompagnati. Tutti i profughi prima di sbarcare tra Roccella Jonica si trovavano a bordo di un motopeschereccio di circa 20 metri con i motori in avaria e, soprattutto, in balia del mare molto mosso a causa anche delle forti di raffiche di vento.