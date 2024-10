Roccella Summer Festival, sold out il concerto di Venditti e De Gregori

Cresce l'attesa per l'esibizione dei due cantautori che saliranno insieme sullo stesso palco con un’unica band

Ha registrato il sold out da tempo e c’era da aspettarselo: il duo formato da Antonello Venditti e Francesco De Gregori arriverà domani sera al Teatro al Castello di Roccella Jonica con un tutto esaurito intascato ormai da settimane.

Inserito nella programmazione della seconda edizione del Roccella Summer Festival, la rassegna realizzata in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica (Rc), il concerto del 23 agosto è una delle tappe del tour “Venditti & De Gregori” che vede protagonisti i due cantautori insieme sullo stesso palco con un’unica band.

Prodotto e organizzato da Friends & Partners, il tour dà al pubblico l’occasione di assistere a uno spettacolo unico ed emozionante, in cui Francesco De Gregori e Antonello Venditti danno nuova veste ai loro più grandi successi: canzoni che sono entrate nel cuore della gente, nelle storie delle persone, che sono la colonna sonora di intere generazioni. Chi si aspetta una rimpatriata fra due ex compagni di scuola degli anni 70 rischia di restare deluso: Francesco De Gregori e Antonello Venditti proporranno una trentina di canzoni scritte nell’arco di 5 decenni per scaraventarle con pieno diritto nella scena di oggi. Chiamatelo pop, chiamatelo rock, chiamatelo canzone d’autore, quello che si ascolterà è il concerto di due artisti che poco si curano dell’anagrafe e della nostalgia ma che sono immersi nel senso e nel suono del nostro tempo.

Insieme a Francesco De Gregori e Antonello Venditti, sul palco ci sarà una band che unisce per la prima volta i musicisti che da anni collaborano separatamente con i due artisti: Alessandro Canini alla batteria, Danilo Cherni alle tastiere, Carlo Gaudiello al piano, Primiano Di Biase alla hammond, Fabio Pignatelli al basso, Amedeo Bianchi al sax, Paolo Giovenchi alle chitarre, Alessandro Valle alla pedal steel guitar e al mandolino. Sul palco anche Fabiana Sirigu al violino e le coriste Laura Ugolini e Laura Marafioti.

Il coordinamento musicale è a cura di Guido Guglielminetti e Alessandro Canini.