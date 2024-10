A Roghudi il convegno ‘Lo sport importante lezione di vita’

Il Roghudi calcio 2016 e l’Associazione culturale Oltre il sipario in sinergia con la reggina calcio 1914 , il CSI di Reggio Calabria e la scuola calcio A.S.D. Borgo grecanico 2015 di Melito di Porto Salvo organizzano per mercoledi 21 marzo alle ore 18:30 presso la sala convegni “ACCESS POINT” di Roghudi un convegno dal titolo : Lo sport “IMPORTANTE LEZIONE DI VITA”.

Abbiamo fortemente voluto questo convegno – ci dice il parroco don Giovanni Zampaglione- per far percepire a tutti che lo sport è “veicolo di valori” , di amicizia, di fraternità, di testimonianza. Oggi lo sport è divenuto un vero e proprio lavoro. Per un atleta vincere una competizione è diventato la cosa più importante. Si è perso di vista un motto che recitava cosi:” L’ importante non è vincere, ma dare il massimo di sé”.

Mi auguro- continua il parroco don Giovanni Zampaglione- che in ogni disciplina emergano prima di tutto i valori che sono importanti sia per gli atleti che gareggiano sia per i tifosi che seguono i loro beniamini e spesso li emulano.

Ad approfondire il tema del convegno ci saranno diversi esperti di diverse discipline sportive: il presidente della Reggina 1914 , Mimmo Praticò, Girolamo Mesiti, allenatore professionista, Gino Cilea, presidente della Virtus Pellaro pallavolo, Paolo Cicciù, presidente provinciale del CSI(R.C.) , don Antonio Cannizzaro, direttore dell’Ufficio Pastorale Sport e tempo libero e Tonino Nunnari, portavoce del Forum Area Grecanica. Moderatore della serata sarà Giorgia Rieto, corrispondente di Reggio Informa. Al termine del convegno verrà sorteggiato un bracciale della Reggina 1914 dell’artista, artigiana e imprenditrice di se stessa, Alessia Teocle, ideatrice del marchio “TEOCLE’ BIJOUX”.