Da Rogliano ad Assisi, le prossime date del “Seme tour” targate Kantiere Kairòs

Dopo il lancio su YouTube e sui social del nuovo video “Siamo nati“, dedicato alla serva di Dio Chiara Corbella Petrillo, prosegue “Il seme tour” della band calabrese Kantiere Kairòs, che canta il Vangelo attraverso la musica rock. Stasera alle ore 21 è in programma un concerto nella chiesa di San Domenico a Rogliano (Cosenza). «Per un musicista in cammino di fede il massimo a cui può aspirare è offrire le proprie note, gli accordi, le melodie, fuse alle parole di preghiera a Dio. Il desiderio è quello di sentirci un po’ come tubi idraulici che permettono il passaggio dell’Acqua viva dello Spirito. Vorremmo continuare a provarci, adattando il nostro assetto musicale in base al luogo che ci ospita – spiegano i cinque musicisti del gruppo –. Così, nel cuore della novena all’Immacolata, il concerto si presenta come un’ottima occasione per abbracciare la voglia comunitaria di preghiera con un apporto musicale acustico e meditato; saremo supportati dalla presenza attiva di un sacerdote, per entrare insieme nel tempo bellissimo dell’Avvento e rivolgerci alla nostra Madre Celeste, in vista della Sua festa».

Domenica 9 dicembre, alle ore 16, la band cosentina parteciperà alla seconda edizione del concerto “A Te grido Signore, mia roccia – Musica per l’incontro”, che si terrà presso il Lyrick di Santa Maria degli Angeli. L’evento è organizzato dalla Pastorale giovanile della diocesi di Assisi-Gualdo Tadino-Nocera Umbra e l’associazione di volontariato “Laudato Sii”, con il patrocinio del Comune di Assisi che ha messo a disposizione gratuitamente il teatro. Presenterà la giornalista Safiria Leccese, che farà alternare sul palco – oltre al Kantiere Kairòs – altri artisti di fama nazionale come i The Sun, Debora Vezzani, Marco Mammoli & Holy Wood. È prevista anche la partecipazione del Coro giovani diocesano e un momento di adorazione eucaristica. Il ricavato sarà destinato ai progetti che gli Uffici diocesani della Pastorale sociale del lavoro, la Caritas, la Pastorale giovanile e il progetto Policoro stanno elaborando per il prossimo anno. In particolare, si tratta di borse lavoro per disoccupati e “Progetto Venezuela”.

L’ingresso è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria tramite un link sulla pagina Facebook dell’evento “A Te grido Signore mia roccia”, dove sono disponibili informazioni sul sostegno ai progetti presentati.

Info: 340 645 0919 – 393 824 5141, info@kantierekairos.com, www.kantierekairos.it