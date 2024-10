Rogliano, il Coronavirus attacca il Comune: positivi sindaco, vicesindaco e assessori

A scriverlo, in un post su Facebook qualche giorno fa, è il sindaco di Rogliano, Giovanni Altomare.

“Ho ricevuto, poco fa i risultati del test tampone al quale mi sono sottoposto in via precauzionale ed, a seguito di uno stato febbricitante, che hanno confermato la mia positività al Coronavirus. Desidero rassicurare tutti i miei concittadini, tutti i miei colleghi, tutti i miei collaboratori che in questo momento sto bene e presto mi sottoporrò alle dovute cure mediche. Continuerò a coordinare le forze ed a battermi, come ho sempre fatto dall’inizio, per sconfiggere questa emergenza, dando tutto quello che serve per far sì che presto Rogliano e l’Italia tutta tornino alla normalità”.