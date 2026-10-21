Indagine sul Ponte, Ciucci: ‘Massima trasparenza, documenti agli inquirenti e nessun passo indietro sull’opera’
"Confermo l'estraneità della società ai fatti oggetto di inchiesta" le parole dell'AD della Stretto di Messina
21 Ottobre 2026 - 16:14 | Comunicato stampa
Così l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, all’ANSA.
“Confermo da parte della società Stretto di Messina la massima trasparenza e fiducia nelle indagini avviate lo scorso giugno dalla Procura di Roma. Doverosamente stiamo fornendo alle Autorità inquirenti tutta la documentazione richiesta. Nel contempo confermo l’estraneità della Società ai fatti oggetto di indagine. Siamo nell’imminenza di un importante passaggio autorizzativo per la realizzazione del progetto del Ponte sullo Stretto e proseguiremo nel nostro impegno di realizzare l’Opera per adempiere alla missione affidataci dal Parlamento e dal Governo“.
La Procura di Roma, nell’ambito delle indagini connesse alla realizzazione del ponte sullo STRETTO, ha delegato i
Carabinieri del Ros “all’esecuzione di un ordine di esibizione nei confronti del Mit, del Dipe/Cipess, della società Ponte sullo
STRETTO e del Consorzio Eurolink, finalizzato all’acquisizione della documentazione predisposta e inviata alla Corte dei Conti,
nell’ambito dell’attività di controllo relativa alla delibera Cipess n. 61/2025 e al decreto n.190 del 1 agosto 2025″.
Lo si legge in un comunicato stampa della Procura di Roma. L’attività investigativa odierna – prosegue la nota – “fa seguito
alla precedente espletata il 9 giugno scorso, con l’esecuzione di un decreto di perquisizione finalizzato all’acquisizione di
documentazione e dei dispostivi elettronici in uso alle persone sottoposte alle indagini”.
Il Mit, da parte sua, precisa che nell’ambito delle attività di indagine sul ponte sullo STRETTO “tutti gli Uffici richiesti si sono resi immediatamente disponibili a esibire ai Carabinieri del Ros l’intera documentazione, indicata dagli inquirenti, nella consapevolezza della regolarità amministrativa dell’iter procedimentale”.
Il ministero “è e rimane a disposizione per esibire le centinaia di files, presenti e passati, relativi al procedimento in questione
con spirito di piena collaborazione e in totale trasparenza. Ogni step è necessario per arrivare quanto prima alla realizzazione
dell’opera”.
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