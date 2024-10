Ron a Reggio, prima del concerto la visita ai Bronzi: ‘Un grande sogno’ – FOTO

Una serata magica ha illuminato Reggio Calabria con il concerto di Ron al Reggio Live Fest, il festival musicale che anima la città sul Lungomare Italo Falcomatà. Prima di salire sul palco e incantare il pubblico con la sua musica, il cantautore ha deciso di dedicare del tempo a una visita al Museo Archeologico Nazionale, dove ha potuto ammirare i celebri Bronzi di Riace.

La reazione di Ron davanti a queste opere d’arte è stata di profondo stupore e meraviglia.

“È un grande sogno”, ha dichiarato secondo quanto riportato dalla Rai, l’artista davanti alle maestose statue. “Chissà se loro avrebbero voluto dormire o venirsene all’aria, è una cosa di un altro mondo che mi fa pensare ad altri popoli”. Una riflessione poetica che conferma l’ispirazione che Ron trova nella storia e nella cultura, elementi che hanno sempre nutrito la sua creatività.

Ron è arrivato in riva allo Stretto per partecipare all5à8a kermesse musicale di sette giorni che si inserisce nel contesto dei festeggiamenti civili in onore della Madonna della Consolazione, patrona della città. Il festival, organizzato sotto il brand regionale “Calabria Straordinaria” e diretto da Ruggero Pegna, è reso possibile grazie al contributo della Regione Calabria, del Comune e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

La serata di Ron ha regalato emozioni intense, e il cantautore ha saputo conquistare il pubblico con la sua voce e le sue melodie indimenticabili. L’evento continua a far parlare di sé e si prepara ad accogliere domani sera un altro grande artista: Matthew Lee, il pianista più pazzo del mondo, che con la sua rock band promette un altro spettacolo travolgente.