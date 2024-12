Alberi, luminarie e cortile degli innamorati: inaugurata a Rosarno la ‘Via del Natale’ – FOTO

Nonostante le condizioni meteo avverse, nella serata di domenica 15 dicembre, è stata inaugurata a Rosarno, la via del Natale, a cura dell’Associazione A.fe.Ro.

Giunta al suo secondo anno, sono tante le novità nel percorso che da via Giuseppe Garibaldi arriva a Piazza Convento e prosegue lungo via Conte di Torino.

Allestito anche il cortile degli innamorati, dove è possibile scattare una foto ricordo all’interno di un cuore luminoso.

Di grande impatto l’albero e le luci che illuminano Piazza Convento e la fontana adiacente.

“Ecco il risultato di mesi di lavoro, ecco cosa 14 giovani Rosarnesi sono riusciti a fare, e tutto per amore verso la propria città”.

Sempre nella serata di ieri, è stata inaugurata anche la via della musica “Tributo ai migranti rosarnesi” in via R. Elena, a cura dell’Associazione Freccia Network, la casa di babbo Natale, a cura dell’associazione Nuovamente, e l’esposizione dei presepi nelle chiese del Rosario e della Santissima Trinità, a cura rispettivamente dell’associazione Fibi Royal e della Proloco.

Tante le persone accorse in questa serata di festa in cui cittadini rosarnesi, e non, hanno potuto godere anche di gustose zeppole della tradizione calabrese.

Le installazioni natalizie saranno presenti fino al sei gennaio.

Le novità dell’edizione 2024

I componenti dell’associazione A.fe.Ro.hanno spiegato le novità di quest’anno:

“Abbiamo voluto esagerare, la via è lunga ben 75 metri (quasi 8 in più rispetto all’edizione precedente) e larga dai 4.50 ai 5.10 metri, un lavoro davvero colossale. L’albero in piazza è alto 7.50 m con un diametro superiore ai 4 m, di notevele impatto visivo insieme alla via del ritorno e al cortile degli innamorati. Noi ci siamo spesi per il bene comune, perché vogliamo che i rosarnesi finalmente passeggino lungo le vie cittadine e non più fuori.

Ora non ci resta che godere di tutto ciò aspettando i numerosi visitatori dei paesi limitrofi”.